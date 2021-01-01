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Прикольные афоризмы, смешные фразы и высказывания

Человек ближе всего к совершенству в те моменты, когда он заполняет анкету при поступлении на работу.

Если хотите узнать глубину души человека, то плюньте ему в душу и считайте до тех пор, пока не получите по морде.

Если для женщин все мужики одинаковы, то почему они еще выбирают?!

Жизнь грустная, зато зарплата смешная.

В споре с круглым дураком и зацепиться-то не за что.

Честного судью ищите по заштопанной мантии.

Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь...

Хуже всего приходится ассенизатору, у которого дел – “по горло”.

Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.

Чистая совесть - лучшее снотворное.

Один хороший анекдот - это дополнительные 15 минут жизни, отнятые у рабочего времени.

Фраза женщины - "Я не хочу с тобой говорить"- вовсе не означает, что она не будет говорить. Это только означает, что она не будет тебя слушать.

Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы.

Нет пошлых фраз — есть пошлые уши.

Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.

В знак протеста против голодовки шахтеров депутаты объявили обеденный перерыв.

Не все ищут братьев по разуму, половина ищет сестер по глупости.

Поцелуй - это то, что мужчина выпрашивает у женщины до свадьбы, а она у него – после.

Занятие ерундой на рабочем месте хорошо развивает боковое зрение, слух, а также бдительность в целом!

Природа щедро одарила ее красотой . На этом подарки кончились.

Фотография жены в моем бумажнике, мне постоянно напоминает о том, что на этом же месте могли бы лежать деньги...

Законы – как паутина, сквозь которую крупные мухи прорываются, а мелкие - застряют.

Только в России из перевёрнутой машины может доноситься дружный смех...

С возрастом понимаешь, что годы не только берут свое, но и пытаются отобрать наше.

Если вы бедный, то вы работаете на лекарства, если богатый - то на адвокатов.

Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты попал.

Одиночество - это когда есть телефон, а звонит будильник.

Красть мысли у одного человека - плагиат. Красть у многих - научное исследование.

Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Мало создать шедевр. Надо еще найти людей, которые бы его оценили.

Не при детях будет сказано, хотя им это тоже, было бы интересно.

Самый подходящий момент наступает в самое неподходящее время.

Им было по четырнадцать, но нам дали по пятнадцать.

Идеальный сосед тот, кто шумит точно в то же время, что и вы.

У страха глаза велики и слабый мочевой пузырь.

Все болезни от нервов, один сифилис от удовольствия.

Лучше один раз родить, чем каждый день бриться...

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя.

Количество немытой посуды есть величина постоянная, ограниченная высотой крана.

Жизненный опыт похож на счастливую лотерею, купленную после тиража.

Рога быстрее всего вырастают на лысине!

На прямой дороге к успеху постоянно ведутся ремонтные работы.

Сначала ищешь справедливость, а потом другую работу...

Друзья приходят и уходят. Враги накапливаются.

Кварки в физике, как девственницы в жизни: никто их не видел, но все верят, что они существуют.

Козлом обычно называют того, кто нашел себе другую козу.

Если женщина говорит, что все мужики козлы, на самом деле она зла лишь на одного.

Автомобилисту: Лучше быть в 6 дома, чем пол шестого в морге.

Жизнь вообще-то штука прикольная. То мы прикалываемся над ней, то она над нами.

Пешеход был скорее прав, чем жив.

Женщина способна оседлать тигра, спасаясь от мыши!

Не могу стоять, когда другие работают! Пойду, полежу!

Лучше телячьи нежности, чем свинячьи пакости...

Особенно остро чувствуешь себя мужчиной, получив удар между ног.

Надписи на заборах остаются дольше, чем длятся эмоции их написавших.

Женщина за рулем - что звезда в небе: ты ее видишь, а она тебя - нет.

Любимый, ведь правда, что я тебе дана Богом… — Да, родная, только вот за какие грехи не знаю.

Козла полюбить не сложно. Сложно потом одной растить семерых козлят.

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Недавние анекдоты В зоомагазине:

- Слышал, вчера у вас были в продаже говорящие попугаи. Может найдете одного? Уплачу как за двоих.

- К сожалению, попугаев уже не осталось, но есть очень толковый дятел. Он знает азбуку Морзе! * * * Поймал Старик золотую рыбку, а она ему и говорит:

- Слушай, Дед, твоя Старуха еще жива?

- Жива.

- Ну, тогда лучше сразу в уху! * * * Шестисотый мерин въезжает сзади в каток. Из машины вылезает здоровенный детина и начинает звонить по мобиле своему гаишнику.

Через некоторое время останавливается милицейская тачка, из нее выходит гаишник, подходит к водителю катка, отводит его в сторону и задушевно шепчет:

- Ну, рассказывай. Как обгонял... Как подрезал... Недавние афоризмы и фразы Когда мужчина называет тебя "Зая"... это еще не факт, что ты единственная у этого “Мазая”! * * * Если бы месяц не был таким длинным, то зарплата не казалась бы такой маленькой. * * * Подбитый глаз - уменьшает обзор, но зато увеличивает жизненный опыт. * * * Если ты споришь с идиотом, то вероятнее всего в это время, тем же самым занимается и он. * * * Когда мы нарушаем закон - нас штрафуют, когда мы поступаем правильно - с нас берут налоги. * * * Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием.